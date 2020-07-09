Объединенная сеть откроет в Москве все кинотеатры и будет показывать классику

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") планирует открыть все кинотеатры в Москве, но с ограниченным числом залов, поскольку репертуара для показа пока недостаточно. На первых этапах зрителям покажут классические картины и фильмы, которые выходили в прокат перед закрытием, рассказал ТАСС гендиректор сети Алексей Васясин.

"Мы будем стремиться открыть все [кинотеатры сети], но это будет зависеть от договоренности с арендодателем. Возможно, не со всеми залами, поскольку для большого количества залов сейчас сложно будет собрать репертуар. Но, думаю, в каждом кинотеатре 8-10 залов полноценно будут открыты", - сказал Васясин.

Он добавил, что кинотеатры сети будут открываться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, которые предполагают, в частности, особую рассадку зрителей, обязательное наличие санитайзеров, масок и перчаток для сотрудников. Решение о том, как именно будут работать кинобары, в сети примут дополнительно.

По словам Васясина, на первых этапах премьер заявлено мало, одной из них станет комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд". "Будем показывать те новинки, которые будут в наличии, и, наверное, много старого - и классики, и картин из репертуара, который пришелся на февраль - март. Это, например, "Джентльмены" Гая Ричи", - сообщил собеседник агентства.

Президент сети "Каро" Ольга Зинякова в беседе с ТАСС подчеркнула важность того, что информация об открытии кинотеатров в Москве появилась заблаговременно, поскольку запуск операционной деятельности кинотеатра требует времени. "Сейчас, когда уже есть дата открытия площадок в Москве, важно, чтобы как можно оперативней появилась такая же ясность по регионам, тогда и дистрибьюторы смогут принимать финальное решение о выпуске картин", - сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в четверг об отмене еще ряда ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. С 1 августа в столице смогут открыться театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек.