Среднесуточный рост новых случаев коронавируса в Москве стал критерием снятия ограничений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новый критерий для поэтапного снятия временных ограничений был утвержден в Москве, им стал показатель среднесуточного темпа прироста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

Там напомнили, что коэффициент распространения инфекции - один из основных показателей, на основании которого в том числе можно принимать решение о постепенном снятии ограничений. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям федерального Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

"Москва пошла по пути постепенного возвращения к нормальной жизни, поэтому число новых случаев ежедневно снижается значительно медленнее, и в таком случае на отрезке семь-восемь дней коэффициент распространения периодически стремится к единице. В связи с этим Роспотребнадзор две недели назад утвердил дополнительный критерий - среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели. Период в две недели выбран не просто так: именно 14 дней составляет инкубационный период коронавируса, в течение которого может проявиться заболевание. Таким образом, новый критерий дает более четкую и объективную картину", - приводятся в сообщении слова начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Москве Юлии Кобзевой.

Ранее методическими рекомендациями Роспотребнадзора были определены три основных показателя, на основании которых можно принимать решение о поэтапном снятии ограничительных мер: наличие свободных коек в стационарах, количество тестов на 100 тыс. населения и коэффициент распространения инфекции. Массовое тестирование и свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 - условия, выполненные в Москве.

По словам Кобзевой, эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается, и цифры это доказывают: с 1 июня среднесуточный темп прироста за две календарные недели выявления новых случаев инфицирования COVID-19 снизился в пять раз. "Следует отметить, что, несмотря на снятие части ограничений, возобновление деятельности предприятий торговли, спортивных объектов, фитнес-центров, салонов красоты и проведение таких масштабных мероприятий, как парад Победы и общероссийское голосование, эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной", - добавили в пресс-службе.