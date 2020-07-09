Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москва заняла первое место, сохранив свое прошлогоднее лидерство, в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). На втором месте - Татарстан, третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад занимавшая шестое место, говорится в презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Четвертое и пятое места заняли Санкт-Петербург и Московская область, также в первую десятку рейтинга попали Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Республика Башкортостан и Ярославская область. Во второй десятке верхние позиции занимают Новгородская, Тюменская и Ленинградская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Замыкают список двадцати лучших регионов Смоленская, Ульяновская, Нижегородская и Новосибирская области, а также Республика Саха (Якутия).

Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область попали в топ-30, а Республика Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю, отмечается в презентации. Ранее Путин поставил регионам Дальнего Востока задачу до 2020 года достичь показателей не ниже уровня первой тридцатки.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности Агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся итоги работы Агентства. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения, для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.