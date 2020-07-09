Москвичи с мая стали в три раза реже обращаться в Систему-112 в связи с коронавирусом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество обращений в связи с коронавирусом в систему вызова экстренных служб по единому телефону 112 в Москве уменьшилось в три раза с мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице значительно уменьшилось число обращений за справочной информацией о коронавирусной инфекции. Если в мае в Систему-112 Москвы по этой теме поступило почти 6,5 тыс. вызовов, то в июне в три раза меньше - 2,5 тыс.", - сообщили в департаменте. Всего в июне Служба 112 приняла более 203 тыс. экстренных вызовов, из них комплексного реагирования потребовали 50 799. Чаще всего в июне москвичи обращались для вызова полиции и аварийных служб комплекса городского хозяйства.

С начала года сотрудниками Системы-112 было принято и обработано более 1,3 млн вызовов от жителей столицы.