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Автомобильное движение будет изменено с 20 июля в Кунцево

В результате изменений на пересечении Ярцевской и Партизанской улиц станет меньше конфликтных точек, более 10 маршрутов городского транспорта будут проезжать участок Ярцевской улицы на 8% быстрее

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Схему автомобильного движения изменят с 20 июля в районе Кунцево. Такое нововведение позволит создать комфортные условия для движения по Северо-Западной хорде, сообщили в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"20 июля на Ярцевской улице поменяют схему движения для улучшения пропускной способности. Чтобы разгрузить район Кунцево и сделать проезд для местных жителей удобным, здесь появятся дополнительные развороты и полосы, в том числе для городского транспорта, а также будет отменен левый поворот с Партизанской улицы на ул. Ярцевская при движении в сторону Молодогвардейской улицы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент Ярцевская улица - одна из самых загруженных на западе Москвы. Реализация нового проекта улучшит районную связность и повысит безопасность: на пересечении Ярцевской и Партизанской улиц станет меньше конфликтных точек, а более 10 маршрутов городского транспорта будут проезжать участок Ярцевской улицы на 8% быстрее.

"Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков", - говорится в сообщении.

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