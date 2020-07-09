Эксперимент по снижению тарифов вне часа пик пройдет на фиолетовой линии метро Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют с сентября провести эксперимент по снижению тарифов на 30% или 50% вне часа пик на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Об этом заявил в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва-24", отметив, что эксперимент продлится 8-10 месяцев.

"Мы проведем эксперимент. Он будет длиться от примерно от 8 до 10 месяцев. Могу сказать, что мы выбрали у себя внутри Таганско-Краснопресненскую линию, одну из самых проблемных, где мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений. Один из вариантов - это скидка 30%, другой вариант - это скидка 50%", - сказал Ликсутов, отметив, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержал это предложение.