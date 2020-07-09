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В московском метро появится поезд, посвященный работе врачей в период пандемии

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил "крайне жесткие условия", в которых трудились медики

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московское метро запустит состав, посвященный санитарным службам и врачам города, работающим в период борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва-24".

"Мы бы хотели присоединиться к акции поддержки благодарности врачам, которые работали в этот непростой период, - сказал он. - Поэтому решили запустить специальный поезд, посвященный работе врачей, санитарных служб города".

Ликсутов отметил, что лечившие больных коронавирусом врачи работали в "крайне жестких условиях", рисковали своими жизнью и здоровьем. "Это дорогого стоит", - подчеркнул он.

21 июня в День медицинского работника глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на плечи медиков в условиях пандемии легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей, профессионализм специалистов и готовность жертвовать своими интересами ради общественного благополучия "восхищают и служат примером".

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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