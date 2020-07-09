Представители столичных кинотеатров рассказали о подготовке к открытию после пандемии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Столичные кинотеатры возобновят работу с учетом рекомендаций Роспотребнадзора с 1 августа: члены семьи или друзья смогут приобрести билеты на соседние места, остальных гостей система рассадит с учетом необходимой дистанции. Контакты между зрителями и сотрудниками будут сведены к минимуму, рассказали ТАСС опрошенные представители кинотеатров.

Руководители кинотеатров подчеркнули, что готовятся к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Как рассказала ТАСС управляющая "Центром документального кино" Юлия Калинина, они уже успели протестировать все системы кинотеатра, президент "Каро" Ольга Зинякова сообщила о том, что часть из рекомендаций в сети уже реализовали.

"Билеты и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее. Кроме того, у нас действует система бесконтактного прохода в залы - зрителям не нужно распечатывать билет или общаться с сотрудником кинотеатра, для прохода в кинозал понадобится только QR-код. Рассадка будет осуществляться автоматически, система позволит выбирать для покупки только те места, которые расположены на необходимом расстоянии. При этом очень важно, что члены семей или люди, которые живут вместе, могут купить места рядом", - пояснила Зинякова.

По словам Калининой, зрителям ЦДК тоже порекомендуют приобретать билеты онлайн. На территории общественных зон кинотеатра будут установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиком, нанесена разметка на полу у кассы и входа в кинозал для соблюдения социальной дистанции. Такие же меры готовят в сети "Каро". Сотрудников организаций обеспечат запасом одноразовых масок и перчаток, а в помещениях будут регулярно проводить санитарную обработку поверхностей и влажную уборку.

Калинина отметила, что гости ЦДК смогут занимать места в шахматном порядке, при этом продавать планируется около 60 билетов из 90. "В ЦДК будет действовать "масочный режим", однако мы хорошо понимаем, что не все могут просидеть 1,5 часа (столько в среднем идет киносеанс) в маске в закрытом пространстве. Мы хотим добиться того, чтобы контакты между зрителями и с персоналом ЦДК были сведены до минимума. Конечно, это не касается тех, кто пришел смотреть кино вместе - например, в ваше свидание мы вмешиваться не будем", - рассказала собеседница агентства.

О ситуации с работой кинотеатров

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в четверг об отмене еще ряда ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. С 1 августа в столице смогут открыться театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек.

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. В частности, согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться дистанция в 1 м. Все сотрудники и посетители должны носить маски и перчатки. При возобновлении работы кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.