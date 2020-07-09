Все 13 кинотеатров "Москино" откроются 1 августа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кинотеатры "Москино" возобновят работу с 1 августа. Предпродажа билетов начнется в ближайшие дни, сообщила в четверг ТАСС генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко.

"Уже 1 августа мы планируем открыть все 13 кинотеатров городской сети "Москино". Все кинотеатры готовы к открытию с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по обеспечению безопасности зрителей. Для соблюдения дистанции в зале запущена умная система рассадки зрителей, которая при покупке билетов на пару или семью будет блокировать места вокруг. В фойе кинотеатров расклеена разметка для обеспечения социального дистанцирования и размещены диспенсеры с антисептиками", - рассказала Максимченко.

Она добавила, что персонал будет работать в масках и перчатках. Также сотрудникам в обязательном порядке каждое утро и в течение рабочего дня будут проводить термометрию. Во всех кинотеатрах "Москино" специалисты организуют дезинфекцию поверхностей и проветривание помещений.

"Постараемся минимизировать контакт зрителей с ручками дверей и по возможности будем держать двери открытыми. Промежутки между сеансами в соответствии с рекомендациями увеличим до 30 минут и будем начинать запускать зрителей в зал за 15 минут до начала сеансов", - сказала Максимченко.

По ее словам, в ближайшие дни будет утверждено расписание киносеансов на 1 и 2 августа, а также откроется предпродажа билетов на официальном сайте. В связи с ограничительными мерами вместимость залов изменена по решению администрации. Согласно новым правилам, не купив билет заранее, посетители не смогут попасть на сеанс.

"Уже в первые недели будем показывать в основном новые фильмы, не выходившие еще на большом экране. Например, "Фею" Анны Меликян, "О бесконечности" Роя Андерсона, "Спутник", Хэппи-энд" и "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли", - сказала генеральный директор.