Почти 20% салонов красоты и парикмахерских Москвы не открылись после отмены самоизоляции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Порядка 80% парикмахерских и салонов красоты в Москве возобновили работу за месяц после снятия режима самоизоляции, введенного из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Все столичные предприятия сферы услуг возобновили свою работу в полном объеме 9 июня, в день снятия режима самоизоляции. К сегодняшнему дню вернулись к работе более 80% московских парикмахерских, около 79% маникюрных салонов, около 74% фотоателье и т. д. Наибольшая доля открытия у мультисервисов бытового обслуживания - более 90%, минимально открылись предприятия в сфере проката - 40%", - сказал Немерюк.

Он добавил, что на 8 июля из порядка 19 тыс. предприятий бытового обслуживания, зарегистрированных в столице с общим числом более 92,8 тыс. сотрудников, фактически открыто почти 15,5 тыс. предприятий (более 69,8 тыс. сотрудников). По его словам, все предприятия открываются с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Снятие ограничений

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы, сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, также вернулись к полноценной работе рестораны и кафе.