Аномальная жара вернется в Москву 11 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Потепление придет в Москву в субботу. Температурные аномалии будут достигать 4 градусов в этот период, однако жара будет непродолжительная, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу, воскресенье опять будет потепление. Уже в эти дни будет 27-29 градусов, по области температура будет достигать 30 градусов. Температура будет выше нормы на 3-4 градуса. В общем вновь возращение жаркой погоды", - сообщил он.

Ночи в этот период будут по-южному теплыми, отметил метеоролог. Однако, по словам Вильфанда, период аномальной жары будет коротким - уже к середине следующей недели температура воздуха вновь понизится.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 27-29 градусов тепла, в понедельник - 24-29 градусов тепла, во вторник - 22-27 градусов тепла.