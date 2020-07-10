Аудиогидом в приложении "Узнай Москву" за год воспользовались более 61 тыс. раз

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пользователи приложения "Узнай Москву" с июля 2019 года более 61 тыс. раз прослушали короткие истории о столице. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Пользователи... могут послушать короткие аудиоистории, посвященные 1,1 тыс. столичных зданий. Также с голосовым помощником можно прогуляться по двум тематическим маршрутам - по саду "Эрмитаж" и Большой Дмитровке. За год, с июля 2019-го, аудиогидом воспользовались 61,6 тыс. раз", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Самой популярной среди пользователей стала история о гостинице "Боярский двор". За это здание рубежа XIX-XX веков архитектор Федор Шехтель был удостоен звания академика. Фасад дома облицован глазурованным серо-зеленым кирпичом, а главный вестибюль украшен витражом, изображающим Кремль при заходе солнца.

"Второй по популярности - рассказ о знаменитом "Доме под юбкой" на Тверской улице. Здание построено по проекту зодчего А. Г. Мордвинова и инженера П. А. Красильникова в 1940 году. До 1958-го его угловую башню украшала статуя балерины - отсюда и неофициальное название. В этом доме жили пианист А. В. Гольденвейзер и скульптор С. Т. Коненков. Ныне в квартире пианиста и мастерской скульптора созданы музеи, посвященные их творчеству", - отмечается в сообщении.

В тройку лидеров по прослушиваниям также вошла мини-экскурсия по станции метро "Маяковская".

Портал "Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 644 памятников, 328 музеев, 196 территорий, сведения о 208 исторических личностях, 128 тематических прогулочных маршрутах и 64 квестах. Мобильное приложение доступно на русском и английском языках для устройств на Android и iOS.