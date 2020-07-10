Власти Москвы выдали льготный заем на 100 млн рублей производителю систем безопасности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выдали льготный заем производителю систем безопасности в размере 100 млн рублей. Средства организация получила в рамках городской программы поддержки промышленности и предпринимательства на дальнейшее развитие производства, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Город выдал льготный заем в размере 100 млн рублей компании "Диагностика-М" - производителю систем обеспечения антитеррористической безопасности. Заем на развитие производства можно получить в рамках продукта "Развитие - оборотные средства" Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трех лет по льготной ставке 2% годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1,3 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Получить такой заем может только компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией. Кроме того, она должна иметь чистые активы и чистую прибыль за последний год, а также осуществлять деятельность в течение не менее двух лет с момента регистрации. Нельзя находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи. Компании, отвечающие этим условиям, могут претендовать на займ в размере от 20 до 100 млн рублей. Доля финансирования фонда в проект не может превышать 70% от всех затрат, то есть собственные и кредитные средства заемщика должны составлять не менее 30%.