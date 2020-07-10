Автобусные маршруты запустили на время ремонта поликлиник в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Десять автобусных маршрутов на северо-востоке, востоке, юге, юго-западе и западе Москвы запустили на время закрытия на ремонт ряда поликлиник. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгортранса.

"На время закрытия на ремонт ряда поликлиник Мосгортранс запустил 10 автобусных маршрутов на северо-востоке, востоке, юге, юго-западе и западе столицы. Помимо этого, поменялись три регулярных маршрута. Пассажиры могут воспользоваться ими, чтобы доехать до других филиалов медицинских учреждений. Специальные маршруты обозначены буквами "П" и "ДП", чтобы пассажирам было проще ориентироваться: "П" - до поликлиник, "ДП" - до детских поликлиник. Просим быть внимательными и обращать внимание на электронное табло автобусов", - говорится в сообщении.

Новые маршруты помогают обеспечивать беспересадочную связь между жилыми кварталами и соседними филиалами поликлиник, к которым теперь прикреплены жители города. Это особенно удобно для людей в возрасте и пассажиров с детьми - им не приходится делать лишние пересадки по пути в медицинское учреждение.

Подробную информацию о работе наземного транспорта можно найти на остановках, а также в специальном разделе на сайте Мосгортранса.