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Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах России

Объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,9 трлн рублей по итогам прошлого года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Москве составил 2,9 трлн рублей по итогам 2019 года, столица вновь возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Москва вновь возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Столица лидирует в рейтинге второй год подряд, в 2018 году город занимал второе место рейтинга, в 2017 году - замыкал тройку лидеров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, благоприятный инвестклимат в Москве подтверждается статистикой: по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,9 трлн рублей, что на 8,9% выше, чем в 2018 году. За первый квартал этого года объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 14,9% к аналогичному периоду года прошлого и составил 452,4 млрд рублей. Сегодня на долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ.

Заммэра также напомнил, что рост в этом году по сравнению с предыдущим рейтингом столица демонстрирует по 18 показателям (более 40%). Еще по 19 показателям сохранены достигнутые позиции. Наивысшее значение рейтинга в 2020 году было получено по качеству инвестиционного законодательства, информационной поддержки инвесторов и бизнеса, развитию механизмов государственно-частного партнерства, эффективности деятельности региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

Один из важных драйверов инвестиционной активности - адресная инвестпрограмма развития Москвы. Ее объем на 2020-2022 годы составляет более 2 трлн рублей. Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.

"Еще в 2015 году Москва занимала 13 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а сейчас мы вышли на первое место. Это закономерный результат многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки, цифровизации взаимодействия бизнеса и власти, городских инвестиций в инфраструктуру и городскую среду", - сказал Ефимов.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого также приводятся в материале, рост объема инвестиций в основной капитал в столице в значительной степени обусловлен мерами поддержки, которые оказывает бизнесу правительство города. Активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день уже 118 компаний получают различные льготы от города, их объем инвестиций за последние пять лет составил 95,6 млрд рублей.

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