Собянин назвал московский транспорт лучшим в мире и вручил награды его работникам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вручил награды города Москвы группе работников транспортного комплекса, награждение было приурочено ко Дню московского транспорта, который начиная с 2017 года отмечается ежегодно во вторую субботу июля.

"Несмотря на понятные ограничения, праздник есть праздник, и от имени москвичей я поздравляю всех работников общественного транспорта Москвы", - сказал Собянин. Мэр отметил, что считает московский транспорт лучшим в мире по объему перевозок, по качеству выполняемых транспортных услуг, по выполнению графика, по комфорту, по чистоте, которая играет важную роль.

"То, что было 10 лет назад на московском транспорте, и сегодня - это две большие разницы. В огромном количестве в метро приходят новые поезда, на дороги выходит уникальный инновационный транспорт - электробус, на маршруты выходят новые трамваи, хорошего европейского уровня. Некоторые направления транспорта, то же МЦК, стали не просто видом транспорта, но и городским аттракционом", - добавил мэр.

Собянин отметил, что несколько лет назад в Москве наблюдалась тенденция, когда люди уходили из общественного транспорта и пересаживались на личное авто, из-за чего "все дружно стояли в пробках". На сегодняшний день, по его словам, наблюдается обратная тенденция.

Мэр добавил, что московский транспорт продолжал активно работать несмотря на пандемию. "Это был уникальный опыт, когда во время пандемии многие транспортные компании закрылись и перестали работать. Мы с вами наоборот активно и интенсивно работали и выводили на линии такое же количество машин как и в обычное время", - отметил Собянин. Он подчеркнул, что благодаря всем мерам санитарной безопасности, которые вводились в общественном транспорте, и благодаря сохранившемуся графику работы удалось спасти тысячи жизней людей.

"Это ваш огромный вклад в безопасность горожан, огромный вклад в развитие экономики, потому что мы сохранили транспортную инфраструктуру, которая является жизненной артерией города. Это большая заслуга. Спасибо вам, с праздником! Правительство Москвы и я всегда считал и считаю развитие московского транспорта, работу транспортников приоритетом нашего города", - сказал мэр.

Награждение

За большой вклад в повышение качества транспортных услуг и многолетний добросовестный труд мэр наградил четырех сотрудников ГУП "Московский метрополитен" и присвоил почетные звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы". Среди них: Гаркуша Светлана Константиновна - кассир билетный; Козлова Александра Васильевна - дежурный по станции метрополитена; Попова Елена Анатольевна - обходчик пути и искусственных сооружений; Вартанян Михаил Амаякович - электромеханик.

Заслуги пяти работников транспортной отрасли Москвы отмечены Благодарностью Мэра Москвы, в их числе: Лукьянцев Герман Николаевич - инспектор Подразделения транспортной безопасности ГУП "Московский метрополитен"; Каюмов Шамиль Гаярович - машинист мотовоза электродепо "Северное" ГУП "Московский метрополитен"; Москвитин Николай Викторович - слесарь по ремонту подвижного состава филиала ОАО "РЖД"; Варавин Виталий Владимирович - водитель такси ООО "Ритм жизни"; Ярных Серафим Михайлович - советник по финансам ГБУ "МосТрансПроект".

Кроме того, за вклад в обеспечение перевозки пассажиров в городе Москве Благодарностью Мэра Москвы награжден коллектив ООО "М.Такси", в котором работают порядка 300 человек.

День московского транспорта - профессиональный праздник свыше 170 тыс. работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и теперь отмечается ежегодно во вторую субботу июля. В 2020 году День московского транспорта пройдет 11 июля, и в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции формат мероприятий изменится. Вместо праздника транспортный комплекс Москвы организует благотворительный марафон "От всего сердца", в рамках которого состоятся различные акции.