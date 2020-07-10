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Авторские беговые маршруты запустили на платформе "#Москвастобой"

В новом разделе "Бег" можно найти 10 маршрутов по столице разной продолжительности и уровня сложности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авторские беговые маршруты запустили на медиаплатформе "#Москвастобой". Воспользоваться новой функцией пользователи смогут бесплатно, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"На медиаплатформе "#Москвастобой" комитета по туризму города Москвы опубликованы авторские маршруты от беговых столичных клубов и тренеров. Теперь все, кто хочет разнообразить пробежки и превратить занятие спортом в маленькое путешествие, могут найти в новом разделе "Бег" на сайте москвастобой.рф 10 маршрутов по столице разной продолжительности и уровня сложности", - говорится в сообщении.

С помощью маршрута "Три московские стены" или "Хамовники" можно окунуться в атмосферу старой Москвы и одновременно насладиться красивыми видами. Первый маршрут проходит мимо трех основных исторических стен столицы - Белогородской, Китайгородской и Кремлевской, а второй - по уютным Хамовникам.

"Несколько маршрутов по набережным Москвы-реки: Пушкинской, Воробьевской и другим - отличный способ совершить пробежку и увидеть множество достопримечательностей. Они удобны для пешеходных, беговых и даже велосипедных прогулок: на пути почти нет светофоров, двигаться можно по обеим сторонам набережных, дорога ровная и хорошо освещается", - говорится в сообщении.

Также специалисты подготовили маршруты и для начинающих бегунов. Они могут совершить легкую пробежку с видом на спортивные объекты Лужников и Воробьевы горы.

Раздел "Бег" на #Москвастобой будет регулярно пополняться новыми маршрутами, также здесь появится и другой полезный контент, например, интервью с бегунами, видеотренировки, советы и рекомендации и многое другое.

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