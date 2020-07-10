Павильон "Книги" вновь открылся на ВДНХ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Павильон "Книги" вновь открылся 10 июля для посетителей, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Десятого июля вновь открыл двери для посетителей Павильон Книги. К возобновлению работы павильона приурочена выставка "Зарисовки повседневностей", созданная художницами Марией Епифановой и Анастасией Бринцевой в период самоизоляции. Вход бесплатный", - говорится в сообщении.

Основной раздел выставки - "Кухня". На ней представлены зарисовки из повседневной жизни недавнего периода самоизоляции, когда вся жизнь сомкнулась до размеров одной квартиры. В экспозиции выставки есть и раздел "Город", в котором гости познакомятся со скетчами самых разных аспектов городской жизни: портреты музыкантов на концертах или случайно увиденных людей в метро и парках, зарисовки встреч с друзьями в кафе и барах, архитектурные пейзажи во время прогулок и путешествий.

"А раздел "Музеи" содержит портреты посетителей музеев и авторские реплики работ мастеров прошлого, которыми вдохновляются художницы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас действуют ограничения по единовременному пребыванию посетителей - не более 20 человек. Гости смогут посмотреть выставку и при желании поработать на своем ноутбуке в коворкинге. Посещение библиотеки павильона возможно только в масках и перчатках.