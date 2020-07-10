Новая выставка о мхах появилась в "Аптекарском огороде" в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первая экспозиция под открытым небом за 2020 год открылась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". На ней представлено более 30 видов мха, сообщили в пятницу в пресс-службе учреждения.

"Новая в 2020 году экспозиция появилась под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" - второй в России Сад мхов с 35 видами. Ни корней, ни цветков, ни проводящей системы - все это о мхах. Создатель и дизайнер Сада мхов — ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин", - говорится в сообщении.

Сад мхов можно увидеть в дальнем конце, где расположены лекарственные травы.

"Ранее в "Аптекарском огороде" проводили несколько выставок мхов - оказалось, что эти растения вызывают у посетителей ажиотажный интерес. В итоге было решено открыть целый Сад мхов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, 11 июля состоится открытие Летней веранды для "выгула" кактусов и других суккулентов с несколькими тысячами редких растений засушливых мест. Ранее двери для посетителей распахнули все основные оранжереи сада, кроме самой большой - Субтропической, прежде открытой для зрителей концертов.