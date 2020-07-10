Более 2 тыс. москвичей воспользовались ритуальными онлайн-услугами после открытия кладбищ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Москвы продолжили пользоваться дистанционными ритуальными услугами после снятия режима самоизоляции в столице и открытия кладбищ для свободного посещения 9 июня. За месяц онлайн-услугами воспользовались 2,2 тыс. человек, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

По состоянию на 29 апреля ритуальными услугами в онлайн-режиме похорон воспользовались более 3 тыс. человек за первые две недели их предоставления, к 28 мая общее количество таких клиентов превысило 6 тыс. человек.

"Дистанционные услуги остаются востребованными после снятия ограничительных мер, ранее принятых правительством столицы для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Всего сервисом за месяц воспользовались 2 220 человек", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что для ведения онлайн-трансляций видеокамерами оборудованы прощальные залы всех московских крематориев и похоронного дома Троекурово. В каждом прощальном зале установлено не менее двух видеокамер, чтобы они могли охватить всю площадь помещения.

"Со второй половины марта во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора был ограничен доступ на кладбища города. В сложившейся ситуации ГБУ "Ритуал" организовало потоковое вещание с церемоний прощания. В июне услуга "Прощание онлайн" проводилась 111 раз, в среднем одну трансляцию смотрели от 15 до 25 человек. Также пользуются спросом и другие дистанционные услуги: ритуальное посещение места захоронения, разовая уборка на участке захоронения, возложение цветов на месте захоронения, окраска оград и крестов, благоустройство места захоронения, озеленение участка, круглогодичный комплексный уход за участком захоронения, комплексное обслуживание ниши в колумбарии, установка намогильных сооружений, продажа намогильных сооружений", - добавили в пресс-службе.

Кладбища Москвы были закрыты для свободного посещения по указу мэра города Сергея Собянина с 9 апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты можно было посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты. 10 июня директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов сообщил ТАСС, что столичные кладбища продолжают оказывать ритуальные услуги в онлайн-формате после их открытия. Посещение мест захоронений вновь стало доступно в Москве с 9 июня, но на территории кладбищ продолжает действовать масочный режим.

Снятие ограничений

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы, сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, вернулись к полноценной работе рестораны и кафе.