На Некрасовской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов увеличены на Некрасовской линии Московского метрополитена по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной подземки.

"Движение на Некрасовской линии вводится в график. Ранее для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии временно были увеличены интервалы движения поездов. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время проверка завершена. Все устройства метрополитена работают штатно.