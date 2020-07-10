Эксперты подтвердили ценность особняка Якунчиковой в Пречистенском переулке в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия утвердили предметы охраны особняка Якунчиковой в Пречистенском переулке, построенный в начале XX века в стиле модерн. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Эксперты составили перечень всех ценных элементов особняка Якунчиковой в Пречистенском переулке <…> В предмет охраны вошли все уникальные декоративные элементы, которыми изящно украшен особняк, в том числе майоликовые панно, металлические решетки, лепной декор и ограждение парадной лестницы. Теперь реставрационные работы будут проводиться с учетом предмета охраны памятника", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он отметил, что особняк Якунчиковой построен по проекту знаменитого архитектора Валькота в начале ХХ века. Он сделан в стиле модерн.

Специалисты определили ценность архитектурного облика особняка, парадного входа с наружной лестницей, световым фонарем, террасой и балконами, а также в предмет охраны вошла лестничная башня-ризалит служебного входа.

Кроме того, ценными признаны вставки из рельефных обливных плиток, металлические решетки, кронштейны, открытые металлические перемычки окон с декоративными креплениями, витраж, широкие гладкие фризы, венчающие карнизы, металлический и лепной декор, в том числе женские маски и волюты.

Также цвета фасадов и облицовка плиткой "кабанчик" (имитирующей кирпич), своды Монье, лестницы начала ХХ века, рисунок расстекловки окон и дверей стали элементами, определяющие историческую ценность здания.