Сотрудники транспортного комплекса Москвы сдали 110 л донорской крови для тяжелобольных

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники транспортного комплекса Москвы сдали 110 л крови в рамках акции "Донорский марафон" ко Дню московского транспорта. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры столицы.

"Начиная с 6 июля по сегодняшний день сотрудники транспорта Москвы могли сдать кровь для переливания тяжелобольным людям - в каждой нашей организации работали мобильные станции переливания крови. К акции присоединились 275 человек, собрано более 100 л крови", - сообщили в пресс-службе.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов лично запустил акцию, приуроченную ко Дню московского транспорта. В перспективе акция "Донорский марафон" должна стать ежегодной.