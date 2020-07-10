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Пожар в двух квартирах в доме на юго-западе Москвы потушен

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в двух квартирах в доме в московском районе Ясенево, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о возгорании в квартирах на восьмом и девятом этажах в жилом доме по адресу: Новоясеневский проспект, 19, корпус 1. Было спасено пять человек. "Возгорание в обеих квартирах ликвидировано. Площадь пожара в каждой составила примерно 5 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.

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