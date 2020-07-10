Кинематографическую деревню и киностудию построят в Новой Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кинематографическую деревню построят в Новой Москве. Площадку для нее планируют подобрать до конца года, сообщили в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В ТиНАО построят кинематографическую деревню. До конца 2020 года окончательно выберут место под строительство. <…> Локация в селе Воронове пока приоритетна, но окончательно еще не определена. Могут быть и другие варианты", - сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, чьи слова приводятся на сайте.

Он отметил важность соответствия площадки всем требованиям для съемок: рядом должна находиться река, территория должна быть просторной и с хорошей транспортной доступностью, но важно при этом не мешать местным жителям. "Главная идея в том, чтобы после завершения съемок фильма на территории около 100 га главные декорации не сносить. Их можно будет использовать как зону рекреации для туристов", - сказал глава ведомства.

Кроме того, на сайте сообщается, что в многофункциональном кластере "Прокшино" планируют разместить киностудию с площадкой для натурных съемок. "Это будет киностудия нового поколения с самым современным оборудованием для производства кино, сериалов, шоу, рекламы. Ее смогут использовать российские и зарубежные производители кино- и телеконтента", - пояснил Владимир Жидкин.

Он уточнил, что в кластере "Прокшино" построят съемочные павильоны площадью от 200 до 2 тыс. кв. м, павильон для подводных съемок, спецэффектов, с декорациями (поезда, самолета, автомобиля), а также хромакейный павильон для наложения компьютерных эффектов. На натурной площадке появятся декорации: городская улица, больничный комплекс, школа и другие. Также на территории студии будет гостевая инфраструктура: кинозалы для проведения премьерных показов, помещения для обучения, конференц-зал, а также прогулочные зоны и кафе.