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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе достигло 4 116
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-коронавируса в Москве выросло за сутки на 29. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 116 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 713 936 случаев заражения, выздоровели 489 068 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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