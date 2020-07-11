В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и до 29 градусов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до 29 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 27-29 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до 16 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла, местами кратковременный дождь и гроза. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки 13 градусов.