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В Москве на треть сократилось количество чиновников, задержанных за взятки

За пять месяцев в городе выявили 46 чиновников, получивших взятки, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции с начала года выявили 46 чиновников, получивших взятки, что на треть меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в ответ на соответствующий запрос.

"За пять месяцев 2020 года выявлено 46 лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ "Получение взятки", за аналогичный период 2019 года выявлено 65 лиц", - сказал собеседник агентства.

В главке московской полиции добавили, что всего за пять месяцев текущего года зарегистрировано 126 преступлений, связанных с получением взяток.

Ранее на расширенной коллегии МВД глава министерства Владимир Колокольцев сообщил, что количество выявленных в России коррупционных преступлений в прошлом году году составило 24 тыс., к ответственности привлечено 9 тыс. человек.

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