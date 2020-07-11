Специалисты приступили к ремонту Большого каменного моста в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ремонт Большого каменного моста стартовал в Москве, объект построили в 1938 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Большой Каменный мост - один из знаковых объектов Москвы, при этом его капитальный ремонт не проводился с момента постройки в 1938 году. Конечно, за 80 с лишним лет непрерывной эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах наблюдаются разрушения швов и гранитной облицовки. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий", - сказал Бирюков.

По его словам, работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.

За это время будет проведена реставрация гранитной облицовки и ограждений, отремонтированы бетонная поверхность и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие, воссозданы исторические витражи. При проведении капремонта моста будут использоваться уникальные передовые технологии.

"Фактически мост пересоберут заново, при этом он не будет полностью закрываться и продолжит функционировать, впервые эти технологии были применены при проведении капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который был завершен в конце прошлого года", - отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что на объекте планируется задействовать порядка 200 специалистов и более 60 единиц строительной техники. Кроме того, для ремонта конструкций руслового пролета с воды будут использованы баржи и понтоны. На время проведения работ движение по мосту будет частично ограничено. Пока ремонт будет проводиться на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.