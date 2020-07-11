На Цветном бульваре в Москве вновь установили "танцующий" светофор

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Интерактивная кабина в виде "танцующего" светофора появилась на Цветном бульваре Москвы в честь Дня столичного транспорта. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

"В рамках Дня московского транспорта в Москве вновь появился "танцующий" светофор. Такое развлечение понравилось жителям в прошлом году, и мы решили заново его установить и в этом году в рамках праздника. Он установлен возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина", - говорится в сообщении.

Рядом со светофором установлена небольшая кабина - пешеходы могут зайти в нее и начать танцевать. Танец транслируется в режиме реального времени на красной секции светофора. Таким образом, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме - на нем отображается знак пешехода, который "идет" либо "стоит".

Светофор отвечает всем требованиям безопасности. Танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. Во время зеленого сигнала светофор работает в обычном режиме, картинка тоже интерактивная, но не отвлекает пешеходов, когда они переходят.

"Интерактивная кабина будет работать 11-12 июля. Просим жителей, которые хотят "потанцевать в светофоре", использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а в очереди соблюдать безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.