Более 2,7 тыс. человек обеспечат порядок на матчах РПЛ в Москве 12 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 2,7 тыс. человек будут обеспечивать общественный порядок на футбольных матчах 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионах "Локомотив", "Динамо" и "Арене ЦСКА" 12 июля. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Сразу три матча 28-го тура чемпионата России по футболу сезона 2019/2020 гг. пройдут в Москве в это воскресенье. В 16:30 на стадионе "Локомотив" столичная команда принимает "Уфу". Вечером в 18:30 "Динамо" сыграет с самарской командой "Крылья Советов" на Центральном стадионе "Динамо". В это же время ЦСКА и "Рубин" из Казани встретятся на стадионе "Арена ЦСКА". Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий будут задействованы более 2,7 тыс. человек, в том числе на стадионе "Локомотив" - более 750, на Центральном стадионе "Динамо" - около 1 тыс., на стадионе "Арена ЦСКА" - свыше 1 тыс.", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что безопасность на матче "Локомотив" - "Уфа" будут обеспечивать более 300 работников частных охранных организаций и сотрудников контрольно-распределительных служб, около 300 военнослужащих Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, а также порядка 150 полицейских и бойцов ОМОН. Для охраны правопорядка при проведении спортивного мероприятия на Центральном стадионе "Динамо" будут привлечены около 780 представителей контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 200 военнослужащих Росгвардии и более 100 сотрудников полиции.

"Для реализации задач по обеспечению общественного порядка в ходе встречи ЦСКА - "Рубин" будут задействованы около 300 росгвардейцев, порядка 650 работников частных охранных организаций и представителей контрольно-распределительных служб, а также около 150 сотрудников органов внутренних дел и бойцов ОМОН. В ходе подготовки и проведения матчей будет реализован комплекс необходимых организационно-практических мер: в целях обеспечения антитеррористической безопасности объекты мероприятий и прилегающая к ним территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве", - заключили в пресс-службе.