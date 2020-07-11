В Москве пожарные в четвертый раз за две недели спасли утят, упавших в коллектор

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательного центра спасли пятерых утят, провалившихся в коллектор в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Днем 11 июля в службу экстренного вызова "112" поступило сообщение: в Новопеределкино утята попали в техническое сооружение в реке Алешинка. К месту происшествия был направлен расчет ПСО №206 пожарно-спасательного центра столицы", - сообщили в департаменте.

Спасатели спустились в коллектор и извлекли оттуда пятерых утят. Их выпустили в Мичуринский пруд.

Это уже четвертый случай спасения в Москве утят за последние две недели.