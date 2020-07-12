В Москве запустили бесплатный автокинотеатр на парковке у метро "Филатов луг"

МОСКВА, 12 июля. Транспортный комплекс Москвы совместно с "Яндексом" открыл кинотеатр на парковке около станции метро "Филатов луг". Об этом сообщила ТАСС куратор проекта Мария Майорова.

"Компания "Яндекс" и столичный департамент транспорта вместе открывают первый бесплатный автокинотеатр транспортного комплекса. Сеансы будут проходить здесь, на парковке около станции метро "Филатов луг", по субботам, когда заполняемость стоянки минимальна. Зрительский зал рассчитан примерно на 100 машин. Здесь установлен большой экран с хорошим разрешением", - сказала Майорова.

Она уточнила, что всего с июля по октябрь планируется показать около 17 фильмов. Первый открытый показ пройдет 18 июля. Регистрация начнется 12 июля в 00:00 мск на сайте kino-parking.ru. "Думаю, наш кинотеатр станет отличным досуговым центром Новой Москвы", - добавила Майорова.

11 июля в столице состоялся День московского транспорта. Вместо праздника департамент организовал благотворительный марафон "От всего сердца". В рамках Дня московского транспорта его сотрудники на протяжении недели участвовали в благотворительных акциях: сдавали кровь, сажали деревья, помогали пристроить животных из приюта.