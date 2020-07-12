На севере Москвы восстановили движение после ДТП с автобусом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение по Новосходненскому шоссе на севере Москвы полностью восстановлено после столкновения автобуса с иномаркой, произошедшего в субботу вечером. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Как ранее проинформировало ГУ МВД по Москве, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали. Движение по Новосходненскому шоссе в районе аварии было полностью перекрыто.