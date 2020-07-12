В Москве в воскресенье ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе от 27 до 29 градусов тепла, ночью похолодает до 16 градусов. Ветер южный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 24 до 29 градусов, ночная - от 13 до 18. Желтый уровень опасности из-за грозы будет действовать в области до 18:00 13 июля.