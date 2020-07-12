В Москве этим летом высадят более 1,2 млн многолетних цветов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Этим летом в Москве высадят более 1,2 млн декоративных цветочных культур, это вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил в воскресенье руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.

"В этом году в Москве будет высажено вдвое больше многолетников, чем в прошлом, всего более 1,2 млн цветов. Высадка рассады началась в середине июня. К сегодняшнему дню уже выполнена большая часть от общего объема работ. Композиции из многолетних культур украсили клумбы в скверах на Триумфальной площади и Краснохолмской набережной, Аллею героев космоса, а также другие общественные пространства и дворы", - сказал Соловьев.

Он добавил, что работы по высадке многолетников продлятся до середины сентября. Чаще всего в Москве можно встретить такие сорта, как астильба, астра, роза бадан, дельфиниум, ирис, пион, флокс, хоста, шалфей и другие культуры. Как правило, они дополняют клумбы из однолетних культур, 33 млн которых были высажены еще в начале июня.

"Самая богатая на многолетние растения территория - парк "Зарядье". В 2017 году, когда он благоустраивался, специалисты высадили свыше 120 видов многолетних цветов, среди которых были майский ландыш, "кошачья лапка", сибирские ирисы и многое другое. Многолетние травянистые и цветочные культуры заняли значительную часть территории - более 20 тыс. кв. м. Для ремонта ландшафтных сообществ в 2020 году в "Зарядье" планируется высадить 50 тыс. многолетних культур", - сообщил Соловьев.

Кроме того, он отметил, что цветники из многолетников нуждаются в особом уходе. В течение всего вегетационного периода их регулярно пропалывают от сорняков, рыхлят, поливают, подкармливают удобрениями, подсаживают взамен выпавших культур, а также производят обрезку отцветших соцветий и увядшей листвы. Осенью цветы-долгожители в обязательном порядке готовят к зиме: производят обрезку надземной части растений, розы окучивают и укрывают.