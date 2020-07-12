"Московские сезоны" подготовили онлайн-программу на третью неделю июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Развлекательный и познавательный онлайн-проект "Московские сезоны дома" подготовили программу на третью неделю июля. Также появятся новые рубрики: "Интервью с блогером" и серия мини-лекций по этикету и правилам общения в сети, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе "Московские сезоны дома" - развлекательный и познавательный онлайн-проект цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - подготовил особенно много новинок и приятных сюрпризов. С понедельника и на весь июль мы вводим новую рубрику - "Интервью с блогером". Первые ee герои - авторы популярных проектов, связанных с нашим городом", - говорится в сообщении.

Так, 13 июля пользователи смогут прочитать интервью с автором блога "Москва в сердце и истории" и книг о столичных высотках Светланой Килиной. Время публикации всех интервью - 12:00.

Также появляется новая и очень актуальная рубрика, посвященная этикету. Вместе с корреспондентом "Московских сезонов" Александрой Синьковой каждую неделю по вторникам в 13:00 все желающие смогут обсудить правила этикета.

"А по пятницам в 15:00 поговорим о нетикете: том же "хорошем тоне", но уже применительно к интернету и гаджетам. Не пропустите первые выпуски этой рубрики 14 и 16 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, всех, кто любит зрелищное, захватывающее кино на страничке "Московских сезонов" в Instagram 13 июля в 18:00 состоится встреча "Что такое блокбастер по-русски?" Учиться разбираться в кинематографе пользователи будут вместе с ведущим телевизионной программы "В кадре" и автором книги "От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров" Николаем Никулиным.

Кулинария

Традиционно в программе "Московских сезонов дома" - множество кулинарных видеоуроков. Вместе с шеф-поваром и ведущим мастер-классов на московских городских фестивалях Юрием Книжником все желающие смогут приготовить национальное блюдо Таиланда и Лаоса - суп том ям. Мастер-класс пройдет 14 июля.

"Также можно будет попробовать сделать типичное угощение этого же региона - говядину в устричном соусе. Кулинарный урок пройдет 16 июля. Рецепты от Юрия Книжников мы будем публиковать в 13:00", - говорится в сообщении.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На страничках "Сезонов" в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" вас ждут видеотренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, живые концерты, литературные чтения, праздничные спецпроекты и множество других ярких событий.