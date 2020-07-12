Власти Москвы выделили около 32 млрд рублей на строительство спортивных объектов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Москвы потратят около 32 млрд рублей на строительство порядка 30 спортивных объектов, согласно утвержденной программе строительства на ближайшие три года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Планируется к строительству порядка 30 объектов спорта. Если говорить про деньги, то в утвержденной программе на ближайшую трехлетку у нас закреплено порядка 32 млрд рублей", - сказал он.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что до конца 2020 года в Москве будут введены в эксплуатацию 12 спортивных объектов, среди них два футбольных поля, один ВМХ-велодром, пять спортивных комплексов, два физкультурно-оздоровительных комплекса и легкоатлетический манеж, также планируется завершить работы по возведению спортивного кластера "Воробьевы горы".