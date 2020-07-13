Детские лагеря, образовательные учреждения и парки Москвы начинают работу без ограничений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Обязательный масочный режим на улицах, ограничения на работу детских лагерей и образовательных учреждений отменяются в Москве 13 июля с очередным этапом смягчения мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Как пояснил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, это решение было принято с учетом улучшения эпидемиологической ситуации.

Так, с понедельника отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений - школ, колледжей и вузов. Абитуриенты смогут сдавать экзамены в очной форме, однако окончательный "выбор остается за Минобрнауки России и администрациями вузов". Снят запрет и на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, курсах для детей и взрослых, могут вновь открыться детские лагеря и развлекательные центры. Новый учебный год планируется начать 1 сентября, отметил мэр.

С 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков, культурных центров и досуговых организаций, возобновляют работу секции и кружки, дискотеки, однако количество посетителей не должно превышать 50% от вместимости площадок. Отменены все меры, кроме санитарных, в сфере предпринимательства и услуг, сохранение дистанционного режима работы остается на усмотрение организаций.

Отменено и обязательное ношение масок на улицах, однако рекомендация их использовать сохраняется. При этом по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социальной дистанции.

Также все еще приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине невозможно проведение публичных мероприятий.

Прежние и последующие шаги

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в столице были отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляли деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

Следующий этап предполагается начать с 1 августа. По словам Собянина, смогут возобновить работу театры, кинотеатры и концертные залы, в которых не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от вместимости трибун. Также заработают кружки и секции программы "Московское долголетие", но заниматься можно будет только на открытом воздухе.

По словам Собянина, сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены тогда, когда будет уверенность в том, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает идти на спад. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок.