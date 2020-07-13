Облачно с прояснениями, дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 13 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 24-26 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 12 градусов.

На 13 июля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром и грозой.