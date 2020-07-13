Московский экспортный центр подготовил новый онлайн-курс для предпринимателей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ) городского департамента предпринимательства и инновационного развития подготовил новый онлайн-курс для начинающих экспортеров. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"Два с половиной года в столице работает Московская школа экспортера. За это время обучение в ней прошли больше 13 тысяч человек. Программа подготовки рассчитана на малый и средний бизнес - на предпринимателей, которые хотят масштабировать свой проект и вывести его на международный уровень. Теперь получить набор базовых навыков можно онлайн, занимаясь в любое удобное время по своему графику", - приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Новый курс можно будет пройти дистанционно на сайте экспортного центра. Его программа разделена на три тематических блока: "Экспорт с нуля", "Английский для внешнеэкономической деятельности (ВЭД)" и "Страновой блок". Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил, что всего предпринимателям будут доступны 26 бесплатных видеоуроков.

"Ученики онлайн-школы экспортера могут узнать все юридические тонкости продажи своего товара в разных странах мира, а также научиться презентовать продукт таким образом, чтобы заинтересовать иностранных покупателей", - приводятся его слова в сообщении.

В курс включены правила оформления возврата налога на добавленную стоимость, таможенного контроля продукции, информация о зарубежном банковском обслуживании и международной сертификации, а также материалы по страноведению, переводу на английский экономических терминов и уроки по выводу продукта на зарубежные рынки.