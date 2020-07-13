Пляжная часть зоны отдыха парка Северного речного вокзала в Москве составит 3,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Необычная зона отдыха для всей семьи появится в Москве в парке Северного речного вокзала. На его территории создается уникальная пляжная зона площадью почти 3,5 тыс. кв. м с тремя подогреваемыми бассейнами для детей и взрослых, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"В парке Северного речного вокзала обустроят три бассейна в южной части набережной, откуда открываются прекрасные виды на Химкинское водохранилище. Примечательно, что зона отдыха расположится над водой. В бассейнах установят систему подогрева: в прохладные дни и вечернее время температура в них сохранится на уровне 27 градусов. Пляжная часть займет площадь около 3,5 тыс. кв. м, а вся зона отдыха составит более 4 тыс. кв. м", - сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы.

Одновременно у бассейнов смогут отдыхать до 200 человек. Площадь одного из бассейнов, предназначенного для спокойного отдыха всей семьей, составит 81 кв. м, его глубина не превысит 1 м. В таком бассейне дети смогут плавать под присмотром родителей. Второй бассейн - только для взрослых, он займет площадь 350 кв. м, а его глубина составит 1,5 м. Третий бассейн сделают детским, его площадь составит 45 кв. м, глубина не будет превышать 0,75 м.

На территории появится павильон для отдыхающих, где заработают кассы, душевые, санузлы, раздевалки с сейфовыми ячейками, пункт выдачи полотенец (через него можно будет выйти к бассейнам). Также предусмотрят уличные душевые и раздевалки. У воды оборудуют место для спасателя, который будет следить за порядком. Рядом с бассейнами установят более сотни лежаков и шесть пляжных диванов. Укрыться от зноя гости смогут под зонтиками. Зона отдыха будет работать только летом.