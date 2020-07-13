Песни победителей конкурса "Музыка в парках" зазвучали в зонах отдыха Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский продюсерский центр при столичном департаменте культуры подвел итоги конкурса "Плейлист #Мосартист|Музыка в парках". С 13 июля песни трех молодых исполнителей стали звучать в зонах отдыха, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"В этом году летний сезон начался позже обычного. Мы готовились заранее и, как только это стало возможно, запустили проект "Плейлист #Мосартист|Музыка в парках". В новом IX сезоне нам поступило рекордное количество заявок - 780 музыкантов с разных уголков мира - Казахстан, Беларусь, Израиль, Латвия и др. - подали и зарегистрировали почти 2000 треков. А с 13 июля песни трех победителей зазвучат в парках Москвы", - приводятся в сообщении слова директора Моспродюсера Андрея Петрова.

Он добавил, что в ходе живых прослушиваний жюри отобрали 59 треков-победителей. Ознакомиться с ними можно на сайте Моспродюсер. Победителей этого сезона услышат миллионы - треки уже звучат в парках города, а также играют в плейлисте Яндекс.

О проекте

"Плейлист #Мосартист|Музыка в парках" - проект Московского продюсерского центра, который позволяет музыкантам попасть в ротацию столичных парков на весь зимний и летний сезон. После конкурсного отбора лучшие авторские композиции входят в тематические плейлисты на портале Яндекс.Музыка и транслируются в парках и на катках Москвы.