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Пандемия коронавируса нового типа

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 165 тыс. человек

Вылечившиеся москвичи могут стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Еще 394 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило 164 954. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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