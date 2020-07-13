Сотрудники Московского авиационного центра спасли 126 человек в I полугодии 2020 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экипажи Московского авиационного центра за последние шесть месяцев выполнили около 300 вылетов и спасли 126 человек. За прошлый год специалисты Центра совершили более 800 вылетов с дальнейшей госпитализацией пациентов в стационары, каждый пятый полет приходился на ночные дежурства, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В Московском авиационном центре подвели итоги работы за первую половину 2020 года. За шесть месяцев экипажи авиацентра выполнили около 300 вылетов и спасли 126 человек. Для оказания медицинской помощи специалисты вылетали 109 раз. В больницы они доставили 97 человек, а с мая экипажи вертолетов проводят ежедневную воздушную разведку и следят за пожароопасной обстановкой", - говорится в сообщении.

Спасатели центра ежедневно проводят воздушную разведку пожароопасной обстановки, оказывают экстренную медицинскую помощь и доставку пострадавших в больницы, тушат крупные пожары, а также проводят аварийно-спасательные работы. Вертолеты привлекались и к тушению крупного пожара в ТиНАО в Новой Москве. Тогда они сделали 36 сливов и сбросили 180 т воды.

Как сообщил руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов, слова которого приводятся в сообщении, спасатели авиацентра 167 раз выезжали на вызовы на аварийно-спасательных автомобилях в разных ситуациях. Среди них 13 дорожно-транспортных происшествий, семь поисков потерявшихся в лесу людей, а также оказание помощи пострадавшим. С начала года спасатели авиацентра спасли 29 человек и пять домашних животных.

В первом полугодии 2020 года авиацентр получил средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в агрессивной и опасной среде (дыхательные аппараты ПТС-300). Также спасатели получили современный тренажер "Волга", который предназначен для отработки технологий по спасению людей при дорожно-транспортных происшествиях. Всего в Москве работает 31 вертолетная площадка, 10 из них находятся на территории крупных медицинских центров.