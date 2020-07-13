Жителям Москвы предлагается обсудить решения о развитии транспорта онлайн

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жители столицы могут принять участие в обсуждении новых решений о развитии транспортной инфраструктуры города на странице краудсорсингового проекта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Некоторые из [ранее предложенных москвичами] решений я решил вынести на общественное обсуждение. Для этого мы создали специальный лендинг (веб-страница - прим. ТАСС), где вы можете увидеть всю информацию о проекте и проголосовать за или против его реализации. Например, прямо сейчас вы можете высказать свое мнение о том, нужно ли расширять тротуар в Нижнем Сусальном переулке (от "Армы" до "Гоголь-центра" и двух вузов), так как предложения по этим адресам были совершенно противоположными", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее Ликсутов сообщил, что более 2 тыс. предложений о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры поступило от жителей Москвы в рамках краудсорсингового проекта, который проходил в столице с 9 июня по 2 июля. Москвичи по-прежнему могут прислать свои предложения по развитию транспортной инфраструктуры города на koordinator-codd@transport.mos.ru, в Telegram-бот @to_deptrans_bot, а также опубликовать в соцсетях с хештегом #цоддвработу.