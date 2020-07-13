Налоговые поступления в бюджет Москвы в I полугодии снизились на 66,7 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Москвы в январе-июне 2020 года составили 1 трлн 045,2 млрд рублей, снизившись на 6% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в городском департаменте финансов после подведения итогов исполнения бюджета за первое полугодие текущего года.

"По состоянию на 1 июля 2020 года в доходную часть бюджета Москвы поступило 1 трлн 181,6 млрд рублей. Налоговые поступления бюджета в январе-июне 2020 года составили 1 трлн 045,2 млрд рублей. Снижение налоговых доходов за шесть месяцев 2020 года составило 6,0%, или 66,7 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным департамента, наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций, которые обеспечили 85% всех налоговых поступлений в городской бюджет. Отчисления по НДФЛ за полгода составили 466,4 млрд рублей, что на 6,5 млрд рублей, или 1,4% больше аналогичного показателя 2019 года.

Доходы по налогу на прибыль организаций составили 422,2 млрд рублей с уменьшением к уровню первого полугодия 2019 года на 57,2 млрд рублей, или 11,9%. "Неналоговые доходы поступили в сумме 98,3 млрд рублей и составили 8,3% в общем объеме доходов бюджета Москвы", - уточняется в сообщении.

Расходы и долговая нагрузка

Кассовое исполнение расходов на 1 июля составило 1 трлн 342,5 млрд рублей. На финансирование госпрограмм направлено 97% всех расходов - 1 трлн 300,6 млрд рублей. Более 50% всех расходов - 729 млрд рублей - были распределены между тремя программами: "Социальная поддержка жителей Москвы", "Столичное образование" и "Столичное здравоохранение".

На последнюю объем расходов был увеличен вдвое к аналогичному периоду 2019 года и составил 270,7 млрд рублей. С учетом средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение за полгода составили 379,5 млрд.

На государственную программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" из бюджета города направлено 270,7 млрд рублей, на "Столичное образование" - 187,6 млрд.

Размер госдолга остался на прежнем уровне - 30 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет Москвы на 1 июля составил 1,1% от объема запланированных собственных доходов.