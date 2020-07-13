В поликлиниках Москвы открыли предварительную запись на плановую вакцинацию детей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Предварительную запись организовали в поликлиниках Москвы на плановую вакцинацию детей, во время пандемии она не прекращалась и продолжается до сих пор. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Во время пандемии COVID-19 особенно важно не допустить вспышек и эпидемий других инфекционных заболеваний, поэтому в медицинских организациях Москвы не прекращалась и продолжается первичная плановая вакцинация детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. С целью обеспечения инфекционной безопасности в детских поликлиниках организован режим работы, исключающий скопление пациентов в холлах и коридорах, проводится предварительная запись здоровых детей на иммунизацию. Обеспечены меры профилактики COVID-19: используются средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдается социальное дистанцирование, а также режим проветривания и кварцевания помещений", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Людмилы Большаковой.

В 2019 году в региональный календарь профилактических прививок города Москвы были включены новые профилактические прививки: вторая ревакцинация против коклюша, против менингококковой инфекции и ротавирусной инфекции. Вторая ревакцинация против коклюша проводится всем детям в возрасте шести-семи лет, вакцинации против менингококковой инфекции подлежат дети в возрасте трех-шести лет перед поступлением в детские дошкольные образовательные организации, а против ротавирусной инфекции - дети первого года жизни.

Чтобы сделать прививку, необходимо любым удобным способом записаться на прием к педиатру и сообщить врачу о желании пройти вакцинацию. После осмотра врача прививку можно сделать в этот же день в поликлинике. Каждый родитель, у которого оформлен доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) своего ребенка в возрасте до 15 лет, может посмотреть на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" информацию о всех выполненных прививках и иммунодиагностических пробах.

"Кроме того, на mos.ru родители могут сами вносить в ЭМК информацию о прививках, сделанных в частных и федеральных клиниках. Эти данные заполняются вручную, также необходим скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививки. Узнать больше о вакцинации и национальном календаре прививок можно на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы - https://mosgorzdrav.ru/privivki", - добавляется в материале.