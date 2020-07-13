Новые велодорожки появятся на севере и Садовом кольце Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Велодорожки организуют на севере Москвы в ближайшее время, временная разметка, которой смогут пользоваться велосипедисты, появится около станции московского метрополитена "Полежаевская" до 1 августа. Кроме того, велодорожку позже планируется организовать по всей длине Садового кольца, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На севере Москвы появятся новые велодорожки. Например, по оценкам жителей, Хорошевское шоссе около метро "Полежаевская" слишком широкое, а тротуаров и велосипедной инфраструктуры не хватает. Нам необходимо время, чтобы проработать там капитальные решения, но до 1 августа мы нанесем на выделенку временную разметку, чтобы ею уже могли пользоваться велосипедисты. Также велодорожки в этом году появятся на ул. Зорге и ул. Маргелова, в будущем мы планируем организовать велополосу по всей длине Садового кольца и установить там велосипедные светофоры", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Девятого июля он сообщил, что временную велополосу организовали на Лесной улице без ущерба для автомобильного движения и действующих парковок. По его словам, за четыре дня количество велосипедистов на этой улице возросло на 29% и достигло 1,9 тыс. человек в сутки.