Еще около 40 тыс. человек вернулись на работу в Москве после снятия ограничений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. человек вернулись к работе после очередного этапа снятия ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 13 июля в Москве к работе возвращаются около 40 тыс. человек, занятых в сфере туризма, кинопроката и театральной деятельности. При этом более одного миллиона москвичей продолжают работать в дистанционном режиме", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Кинотеатры пока по-прежнему закрыты для посетителей, но их сотрудники уже выходят на работу, чтобы подготовить залы к приему зрителей. Все еще нельзя горожанам посещать и театры, однако артисты смогли приступить к репетициям в июне, а сейчас к работе возвращаются все остальные сотрудники. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина продолжается поэтапный выход экономики города из системы временных ограничений. Основным условием возобновления работы является соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических норм.

Так, с сегодняшнего дня открываются образовательные учреждения. Студенты вновь смогут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. Также разрешаются очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу секции и кружки, культурные центры и досуговые организации, заработают аттракционы, детские развлекательные центры, дискотеки и летние лагеря. Главное условие, - чтобы количество посетителей не превышало 50% от максимальной вместимости площадок. Также по-прежнему запрещено проведение зрелищных, культурно-досуговых и других массовых мероприятий на открытом воздухе.

"В настоящий момент все организации города вправе осуществлять свою деятельность с сохранением отдельных ограничений на проведение публичных и массовых мероприятий. За время поэтапного снятия ограничений к работе постепенно вернулись более 7,3 млн человек, занятых в экономике Москвы", - добавил Ефимов.

С 1 августа свои двери откроют кинотеатры, театры и концертные залы, в которых имеется не более 3 тыс. мест. Зрительные залы, где можно будет увидеть спектакли, фильмы и концерты, будут заполняться не более чем на 50%.